Украинская делегация прилетела в Беловежскую пущу на переговоры с РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Украинская делегация прибыла в Беловежскую пущу в Брестскую область Белоруссии, где в понедельник пройдет третий раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса, сообщает госагентство БелТА.

"Украинская делегация прилетела в Беловежскую пущу на переговоры с Россией". - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры начнутся в 16 часов по киевскому времени (в 17:00 по Москве). В составе украинской делегации, по его словам, изменений не будет.

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем переговоры переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд переговоров. Там же состоится и третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.