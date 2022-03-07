Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Украинская делегация прилетела в Беловежскую пущу на переговоры с РФ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Украинская делегация прибыла в Беловежскую пущу в Брестскую область Белоруссии, где в понедельник пройдет третий раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса, сообщает госагентство БелТА.

"Украинская делегация прилетела в Беловежскую пущу на переговоры с Россией". - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры начнутся в 16 часов по киевскому времени (в 17:00 по Москве). В составе украинской делегации, по его словам, изменений не будет.

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем переговоры переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд переговоров. Там же состоится и третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Белоруссия Беловежская пуща Украина

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ обвинили власти Украины в невыполнении условий создания гумкоридоров

Военная операция на Украине

Начало украинско-российских переговоров запланировано на 17:00

В здание Русского дома в Париже бросили бутылку с горючей жидкостью

Военная операция на Украине

Переговоры РФ и Украины в Беловежской пуще запланированы на вторую половину дня

Переговоры РФ и Украины в Беловежской пуще запланированы на вторую половину дня
Пандемия коронавируса

В мире выявили более 446,2 млн случаев заражения COVID-19

В мире выявили более 446,2 млн случаев заражения COVID-19

PwC и KPMG исключат российские подразделения из своих сетей

Нефть выросла до рекордных $139 за баррель из-за возможного запрета поставок в США из РФ

Военная операция на Украине

РФ объявила "режим тишины" и откроет гуманитарные коридоры в ряде городов Украины 7 марта

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 марта

Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%

Товарооборот России и Китая за два месяца 2022 года вырос на 38%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код