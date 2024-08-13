Госсекретарь Совбеза Белоруссии предложил провести переговоры по Украине в Минске

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Минск способен выступить безопасной площадкой для переговоров по Украине, заявил журналистам на полях военно-технического форума "Армия-2024" государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Его слова приводит "БелТА".

"На данном этапе мы считаем необходимым оказывать максимально возможное содействие мирному урегулированию украинского конфликта и организации переговорного процесса. При этом нами будут приложены все усилия для восстановления нормального диалога", - заявил он.

"Минск всегда был и остается безопасной площадкой для таких переговоров", - подчеркнул госсекретарь Совбеза.