Начался третий раунд переговоров России и Украины

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии начался третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями.

"Россия и Украина начали третий раунд переговоров", - сообщил корреспондент в эфире "Соловьев-Live".

Как ожидается, в ходе встречи стороны обсудят три блока вопросов - внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Чуть позже в посольстве России в Минске подтвердили начало третьего раунда переговоров. "Только что стартовал третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Первый раунд переговоров состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Затем они переместились в Беловежскую пущу Брестской области республики, где 3 марта прошел второй раунд переговоров. Там же проходит и третий раунд переговоров украинской и российской делегаций.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Как ранее заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, члены делегаций на переговорах не будут озвучивать предлагаемые условия до согласования "общих позиций".