Лидеры Франции, США, ФРГ и Великобритании условились продолжать давление на РФ

Они обменялись данными о контактах с Москвой с Киевом

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Лидеры Франции, США, Германии и Великобритании в ходе видеоконференции договорились, что будут продолжать оказывать давление на Россию в связи с ее военной операцией на Украине, сообщили в понедельник в Белом доме.

"Лидеры подтвердили свою решимость продолжать наращивать последствия для России за ее ничем не спровоцированное и не оправданное вторжение на Украину", - говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора четырех лидеров.

В заявлении отмечено, что главы Франции, США, ФРГ и Великобритании "обсудили их недавние контакты с украинским и российским президентами".