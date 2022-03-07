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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:04

Лидеры Франции, США, ФРГ и Великобритании условились продолжать давление на РФ

Они обменялись данными о контактах с Москвой с Киевом

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Лидеры Франции, США, Германии и Великобритании в ходе видеоконференции договорились, что будут продолжать оказывать давление на Россию в связи с ее военной операцией на Украине, сообщили в понедельник в Белом доме.

"Лидеры подтвердили свою решимость продолжать наращивать последствия для России за ее ничем не спровоцированное и не оправданное вторжение на Украину", - говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора четырех лидеров.

В заявлении отмечено, что главы Франции, США, ФРГ и Великобритании "обсудили их недавние контакты с украинским и российским президентами".

Украина Россия Франция США ФРГ Великобритания

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