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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Путин призвал главу Евросовета оказать давление на Киев для эвакуации по гумкоридорам

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением специальной военной операции по защите республик Донбасса, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждены гуманитарные аспекты текущей ситуации", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Путин, в частности, "подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан". "Основная угроза исходит от националистических формирований, которые по сути используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением", - говорится в сообщении.

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"Отмечено, что российские Вооруженные силы уже несколько раз объявляли "режим тишины" для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Вместе с тем, украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям", - сообщили в пресс-службе.

Президент России "призвал Евросоюз внести реальный вклад в дело спасения жизней людей, оказать давление на киевские власти и заставить их уважать гуманитарное право", говорится в сообщении Кремля.

Путин также "дал оценку хода переговоров с представителями Киева, подтвердив известные российские требования", добавили в пресс-службе.

Украина ЕС Евросовет Шарль Мишель Владимир Путин

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