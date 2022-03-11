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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка пограничников

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На киргизско-таджикской границе произошла очередная перестрелка пограничников, сообщает в пятницу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

"В 02:50 11 марта на киргизско-таджикском участке государственной границы произошла очередная перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана", - сообщили в Погранслужбе.

По ее данным, на участке автодороги Баткен-Исфана в местности Эки-Таш Баткенского района пограничный наряд Таджикистана начал закидывать камнями проезжавшие по трассе автомобили. Требования пограничного наряда ПС ГКНБ Киргизии таджикские пограничники проигнорировали. Киргизские пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы в воздух, чтобы остановить неправомерные действия таджикских военнослужащих.

"Другой пограничный наряд Таджикистана, который нес службу в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились киргизские пограничники. Началась перестрелка, которая длилась около 20 минут и завершилась в 03:10. Пострадавших и раненных с киргизской стороны нет", - отметили в Погранслужбе.

В целях недопущения дальнейшей эскалации конфликта пограничные представители Киргизстана и Таджикистана провели телефонные переговоры, а затем встречу на месте инцидента.

Подразделения, дислоцированные на киргизско-таджикском участке государственной границы, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Киргизия Таджикистан

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