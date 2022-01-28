Погранслужба Киргизии назвала стабильной обстановку на границе с Таджикистаном

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Обстановка на киргизско-таджикской границе характеризуется как стабильная, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Погранслужбе Госкомитета национальной безопасности.

"По состоянию на 08:00 обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы в местностях Самаркандык, Торт-Кочо, Кок-Таш, Дахма, Кочо-Бою и Головной характеризуется как стабильная", - сообщил представитель Погранслужбы.

По его словам, ночь прошла спокойно, без происшествий. Пограничная служба ГКНБ Киргизии контролирует и отслеживает обстановку.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт. Однако обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. По данным Минздрава республики, в ходе перестрелки ранения получили 11 человек.

О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявляет и таджикская сторона.