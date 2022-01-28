Двое граждан Таджикистана погибли в результате конфликта на границе с Киргизией

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В результате конфликта на границе с Киргизией погибли двое, ранены 10 граждан Таджикистана.

Утром 28 января пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана выступил с официальным заявлением, в котором отмечает, что в настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Киргизии стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта.

Сообщается, что накануне примерно в 18:40 (16:40 по московскому времени) в районе города Исфары между пограничниками Таджикистана и Киргизии произошел вооруженный конфликт, в результате которого с таджикской стороны 10 человек получили ранения (шесть военнослужащих и четверо гражданских).

"Кроме того, двое граждан Таджикистана - Туйчиев Обидджон, 1986 года рождения, житель сельского джамоата Ходжаи Аъло, был убит в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного киргизскими военнослужащими в его дворе, а также Шарипов Абдулатиф Рабиевич, 1964 года рождения, водитель отдела первичной медицинской помощи больницы города Исфары, погиб при спасении гражданского населения села Ходжаи Аъло от взрыва миномета киргизской стороны", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что 28 января на территории сельского джамоата Сурх города Исфары состоялась встреча рабочей группы компетентных органов Таджикистана и Кыргызстана.

Стороны после рассмотрения и обсуждения вооруженного пограничного конфликта пришли к соглашению об объявлении прекращения огня до 08:00 часов 28 января 2022 года, чтобы все дополнительные силы и техника возвратились с линии государственной границы на место постоянной дислокации.

Ранее пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана заявил, что конфликт был спровоцирован киргизской стороной. Отмечалось, что 27 января, примерно в 17 часов 20 минут местного времени группа неизвестных граждан Киргизии в количестве пятидесяти человек из числа жителей сельсовета Аксай Баткенской области на мосту в районе населённого пункта Ходжаи-Аъло принудительно остановила автомашину гражданина Таджикистана, перевозившего песок, движущегося по таджикской территории из населенного пункта Ходжаи-Аъло в посёлок Сомониён Исфаринского района. Пресс-центр сообщил, что с целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Киргизии была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфары Согдийской области Таджикистана, однако киргизская сторона не прибыла на встречу.

"Вместо этого примерно в 18 часов 10 минут местного времени со стороны киргизских пограничников, занявших огневые позиции по периметру вышеуказанного моста (275 метров), открыли огонь из имеющегося стрелкового вооружения по мирным гражданам Таджикистана", - отмечалось в заявлении.

Пресс-центр также заявил, что со стороны Киргизии в направлении Таджикистана по местным жителям, автотранспорту и различным объектам инфраструктуры, велся интенсивный огонь, пограничные заставы обстреливались из миномётов.

"Зафиксированы полёты беспилотных летательных аппаратов с нарушением воздушного пространства Республики Таджикистан", - говорилось в заявлении пресс-центра, опубликованного на сайте Национального информационного агентства "Ховар".