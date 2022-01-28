Количество раненых в перестрелке на киргизско-таджикской границе выросло до 11

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - 11 человек получили ранения в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Минздраве Киргизии.

"На 07:00 всего в Баткенскую областную объединенную больницу с различными травмами госпитализированы 11 пострадавших", - сообщил представитель Минздрава.

По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Они получают соответствующее лечение.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистана участок дороги был открыт. Но обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки шли в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использовала минометы и гранатометы.

О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявила и таджикская сторона. Как сообщалось, позже Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.