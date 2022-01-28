Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:18Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 510 675+3 875 457

Количество раненых в перестрелке на киргизско-таджикской границе выросло до 11

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - 11 человек получили ранения в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Минздраве Киргизии.

"На 07:00 всего в Баткенскую областную объединенную больницу с различными травмами госпитализированы 11 пострадавших", - сообщил представитель Минздрава.

По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Они получают соответствующее лечение.

Ранее в четверг в Погранслужбе Киргизии сообщили, что обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась из-за перекрытия дороги Баткен - Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистана участок дороги был открыт. Но обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана. Перестрелки шли в местностях Торт - Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использовала минометы и гранатометы.

О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявила и таджикская сторона. Как сообщалось, позже Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.

Киргизия Таджикистан

Новости по теме

Новости

В Белом доме заявили, что Байден не предупреждал Зеленского о "неизбежном" вторжении РФ

Зеленский подписал указ об увольнении командующего Нацгвардии

В Пентагоне заявили, что США продолжат оказывать помощь Украине

В Пентагоне заявили, что США продолжат оказывать помощь Украине

Чижов назвал политизацию украинского вопроса противоречащей экономическим интересам РФ и ЕС

Чижов назвал политизацию украинского вопроса противоречащей экономическим интересам РФ и ЕС

Байден заверил Зеленского в готовности к мерам реагирования в случае нападения РФ

Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку СП-2

Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку СП-2

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе военных от границы

Пхеньян заявил об испытании баллистической ракеты большой дальности

Зеленский и Байден обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе и согласовали общие действия

Зеленский и Байден обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе и согласовали общие действия

МЧС Киргизии сообщил об эвакуации из зоны приграничного конфликта полутора тысяч местных жителей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });