Сердар Бердымухамедов пообещал сохранить нейтралитет Туркменистана при победе на выборах

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов, являющийся кандидатом в президенты страны, заявил, что намерен продолжить нейтральную внешнюю политику случае победы на выборах, передает в субботу в канал "Алтын Асыр" ("Золотой век") Туркменского телевидения.

"Если мне окажут доверие, я продолжу нейтральную внешнюю политику нашей страны", - заявил Бердымухамедов журналистам, проголосовав на избирательном участке в Ашхабаде.

Кроме того, он добавил, что с таким подходом Туркменистан может "развивать полноценные отношения со всеми государствами в регионе и за его пределами".

12 марта, в Туркменистане состоялись досрочные выборы президента страны. Голосование завершилось в 19 часов вечера. Как следует из данных ЦИК, проголосовало 97,12% избирателей, ведется подсчет голосов.

ЦИК зарегистрировал 9 кандидатов на пост главы государства. Среди них вице-премьер Сердар Бердымухамедов (сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова - ИФ), выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.