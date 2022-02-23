В выборах президента Туркменистана примут участие восемь кандидатов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В Туркменистане завершился этап выдвижения и регистрация кандидатов на пост президента страны на предстоящих в марте выборах главы государства. Согласно законодательству, кандидаты проводят агитационные встречи с избирателями, сообщается на сайте Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.

Во вторник Центризбирком зарегистрировал еще двух кандидатов на высший государственный пост, выдвинутых инициативными группами из Ашхабада и Дашогузского региона. Удостоверения кандидата в президенты получили проректор по научной работе Туркменского государственного института физкультуры и спорта Хыдыр Нуннаев и председатель регионального комитета Демократической партии Туркменистана Максат Одешов.

На этом регистрация кандидатов завершилась, сообщил сайт ЦИК. Таким образом, на предстоящих в марте досрочных выборах президента Туркменистана за голоса избирателей будут соревноваться восемь кандидатов.

От инициативных групп пяти велаятов и Ашхабада ЦИК зарегистрировал шесть кандидатов. Еще три кандидата зарегистрированы от демпартии, аграрной партии и партии промышленников и предпринимателей.

Досрочные выборы в Туркменистане назначены на 12 марта, действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов не планирует в них участвовать. 11 февраля туркменский лидер, занимающий должность президента 15 лет, заявил о намерении уступить пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).

Из выдвинутых кандидатов безусловным лидером является 40-летний сын президента вице-премьер Сердар Бердымухамедов, выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.