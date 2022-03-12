В Туркменистане завершилось голосование на выборах президента
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - К окончанию голосования по досрочным выборам президента Туркменистана к 19:00 по местному времени проголосовали 97,12% избирателей, сообщает в субботу сайт Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов Туркменистана.
Как следует из данных ЦИК, явка избирателей во всех велаятах (областях) и столице Туркменистана приблизилась к 97% или превысила этот показатель.
Так, по Ахалскому велаяту проголосовало 97,68%, Балканскому велаяту - 97,29%, Дашогузскому велаяту - 96,80%, Лебапскому велаяту - 97,13%, Марыйскому велаяту - 96,97%, по городу Ашхабаду - 97,51% избирателей.
Также сообщается, что на участках за рубежом проголосовали 90,93% избирателей, находящихся за пределами страны.
На некоторых участках, находящихся за пределами страны, голосование продолжается.
ЦИК зарегистрировал 3 435 950 избирателей по выбору главы государства.
Национальным законодательством Туркменистана не предусмотрен порог по явке на выборах президента.
В соответствии с избирательным кодексом Туркменистана победителем на выборах становится кандидат, набравший более 50% голосов от числа проголосовавших.
Голосование завершилось в 19:00. Теперь ЦИК начнет подсчет голосов.
ЦИК зарегистрировал 9 кандидатов на пост главы государства. От инициативных групп пяти велаятов и города Ашхабада - 6 кандидатов, а также 3 кандидата - от демпартии, аграрной партии и партии промышленников и предпринимателей Туркменистана.
Среди кандидатов безусловным лидером является вице-премьер Сердар Бердымухамедов (сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова - ИФ), выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.