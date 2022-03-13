Итоги досрочных выборов президента Туркменистана объявят 14 марта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Результаты голосования по проведенным накануне досрочным выборам президента Туркменистана официально будут объявлены 14 марта, сообщил в воскресенье председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в Туркменистане Гулмырат Мырадов.

Выступая на пресс-конференции, он отметил, что в настоящее время продолжается подсчет голосов.

По словам Мырадова, явка на выборах составила 97,12% от списочного состава избирателей.

Действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий эту должность уже 15 лет, 11 февраля заявил о намерении уступить пост молодому руководителю, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны. Глава государства поручил Центризбиркому подготовить проведение досрочных выборов президента страны.

ЦИК зарегистрировал 3 435 950 избирателей.

За пост главы государства боролись девять кандидатов. От инициативных групп пяти велаятов (областей) и города Ашхабада - шесть кандидатов, а также три кандидата - от Демпартии, Аграрной партии и Партии промышленников и предпринимателей Туркменистана. Среди кандидатов - вице-премьер Сердар Бердымухамедов (сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова - ИФ), выдвинутый от Демократической партии Туркменистана.

За ходом голосования следили 2 726 национальных наблюдателей, а также иностранные наблюдатели от СНГ, Организации тюркских государств, Шанхайской Организации Сотрудничества, Организации Исламского Сотрудничества и ряда соседних стран.

Торжественная церемония инаугурации вновь избранного президента Туркменистана состоится 19 марта в Дворцовом комплексе Огузхан.