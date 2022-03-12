На территории России распределят более 95 тыс. беженцев с Донбасса и Украины

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Более 95 тыс. человек, вынужденно покинувших территорию республик Донбасса и Украины, будут распределены по субъектам РФ.

Соответствующее постановление правительства России опубликовано в субботу на официальном портале правовой информации.

Больше всего беженцев примут Белгородская, Воронежская, Курская, Ростовская области, республика Крым, Краснодарский и Красноярский края.

Из постановления следует, что в Белгородскую область распределено 4 547 беженцев, в Воронежскую - 7 тыс., в Курскую - 3 тыс., в Ростовскую - 4 725, в республику Крым - 4 788, в Краснодарский край - 5 330, в Красноярский - 3 920.

Уточняется, что в Москве и Санкт-Петербурге беженцев не разместят. В Московскую область распределено 1 595 человек.

Общее число беженцев, согласно распределению по субъектам РФ, составит 95 909.

"Если численность лиц, прибывших в экстренном массовом порядке, в субъекте РФ превышает численность, установленную для такого субъекта РФ в соответствии с распределением, (...) перераспределение лиц осуществлять в другие субъекты РФ, для которых соответствующая численность не исчерпана", - говорится в постановлении.