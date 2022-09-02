В ДНР сообщили о гибели двух сотрудников МЧС республики в результате обстрела

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Двое спасателей погибли, еще один пострадал в результате обстрела пожарной автоцистерны в городе Макеевке в ДНР, сообщили в МЧС Донецкой народной республики.

"Под обстрел со стороны ВСУ попала пожарная автоцистерна на улице Сигова Червоногвардейского района Макеевки. Пожарно-спасательное отделение направлялось к месту вызова на тушение возгорания, вследствие попадания взрывоопасного предмета на улицу Калужская", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой МЧС ДНР.

Сообщается, что в результате обстрела "двое сотрудников МЧС ДНР пострадали, один погиб на месте, второй спасатель, получивший серьезные ранения", скончался по пути в больницу.