Глава МИД Франции объявил о новых санкциях в отношении России

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил "размах последствий санкций", вводимых ЕС против России, и объявил новый пакет ограничительных мер, которые, по его словам, начнут действовать с этого воскресенья.

"В этот самый момент готовится новая серия санкций, которые должны быть применимы, начиная с сегодняшнего дня, как только послы (постпреды стран ЕС в Брюсселе) придут к соглашению, чтобы одновременно запретить импорт сталелитейной продукции из России, запретить экспорт предметов люкса (в Россию), запретить любые инвестиции в нефтедобычу и перерабатывающие заводы в России и расширить (санкционный) список олигархов", - сказал он в эфире радиостанции France Inter.

"Мы добавляем санкции, которые немедленно вступают в силу", - продолжил министр, подчеркнув, что их еще никогда не принимали в Евросоюзе так быстро.

По его мнению, санкции ЕС "начинают тяжело давить и продолжат давить на Россию" и "будут еще другие", чтобы "поднять цену" для Москвы.

Отвечая на вопрос о возможности дальнейших санкций по импорту российских нефти и газа, Ле Дриан сослался на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "не существует табу", "любые варианты на столе".

В Брюсселе, согласно опубликованной повестке, в 16:00 по местному времени (18:00 по Москве) объявлено внеочередное заседание Комитета постоянных представителей стран ЕС (COREPER), на котором будет обсуждаться очередной, четвертый, пакет санкций ЕС в отношении России.

Как сказано в публикации, "(будет принято) решение для применения письменной процедуры принятия (санкций Советом ЕС)".

Обычная процедура предусматривает после согласования проектов юридических актов членами COREPER утверждение их постановлением Совета ЕС, которое может приниматься в письменной форме. Санкции вступают в силу после публикации в "Официальном журнале" Европейского союза.