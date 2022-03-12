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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Париж заявил о готовности ввести новые санкции против РФ "в ближайшие часы"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Власти Франции предупреждают о готовности к быстрому введению дальнейших санкций против РФ, сообщил в субботу вечером телеканал BFMTV.

По его информации, в Елисейском дворце пояснили, что ранее в субботу в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и с канцером ФРГ Олафом Шольцем президент РФ Владимир Путин "не выразил готовности к прекращению войны".

"Поэтому мы примем в ближайшие часы новые санкции", - добавили в канцелярии французского лидера.

BFMTV не уточняет, пойдет ли речь о скором завершении согласования таких мер или же - об их публикации и вступлении в силу.

Украина Россия Франция Германия Эммануэль Макрон Олаф Шольц Владимир Путин

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