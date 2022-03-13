Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Власти Китая из-за COVID-19 ввели режим изоляции в Шэньчжэне

Власти Китая из-за COVID-19 ввели режим изоляции в Шэньчжэне
Тестирование в Шэньчжэне
Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти КНР на фоне роста заболеваемости COVID-19 в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) на юге страны объявили о режиме изоляции в этом крупном экономическом центре страны, передает агентство Associated Press (AP).

В воскресенье в Шэньчжэне с населением около 17,5 млн человек зафиксировали 60 случаев инфицирования коронавирусом.

Теперь все жители города обязаны пройти в три этапа тестирование на коронавирус. Все коммерческие организации, кроме предоставляющих продовольствие, топливо и товары первой необходимости, обязаны либо приостановить работу, либо перевести сотрудников на работу из дома.

Кроме того, в Шанхае, население которого составляет примерно 24 млн человек, после выявления 15 новых случаев заражения власти призвали жителей не покидать дома без необходимости. Междугородние автобусные перевозки с Шанхаем с воскресенья временно приостановлены.

В миреВ Китае выявили резкий рост числа заражений COVID-19Читать подробнее

В Китае наблюдается резкий рост числа заражений COVID-19. За минувшую субботу в материковом Китае выявлено более 1,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в острой форме и более 1,4 тыс. бессимптомных. При этом на провинцию Цзилинь пришлись 1 412 случаев; в местном административном центре Чанчуне с населением 9 млн человек ввели карантин в связи с распространением COVID-19.

Как отмечает AP, одновременно в Гонконге в воскресенье диагностировали более 32 тыс. случаев COVID-19 и 190 связанных с вирусом смертей. Заболеваемость ранее в Гонконге доходила до 50 тыс. случаев в сутки - до введения строгих ограничений.

Всего за время пандемии в Китае зафиксировано 115 466 инфицированных коронавирусом и 4 636 летальных исходов от связанных с инфекцией заболеваний.

Хроника коронавируса. Март.

8
Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.
Хроника 09 января 2020 года – 13 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Шэньчжэнь Коронавирус

Новости по теме

Новости

Племянник Назарбаева задержан по подозрению в хищениях в "Казахтелекоме"

Глава МИД Франции объявил о новых санкциях в отношении России

Президент Армении вступил в должность

Президент Армении вступил в должность
Военная операция на Украине

МЧС РФ за двое суток доставило более 300 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

МЧС РФ за двое суток доставило более 300 тонн гумпомощи на Украину и в Донбасс

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

Авиакомпания Qazaq Air возобновит рейсы из Казахстана в Россию

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 марта

Пандемия коронавируса

В Китае выявили резкий рост числа заражений COVID-19

Джонсон обсудит меры для противостояния России с лидерами стран Северной Европы и Балтии

Джонсон обсудит меры для противостояния России с лидерами стран Северной Европы и Балтии

Район консульства США в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о тяжелой гуманитарной ситуации в Мариуполе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код