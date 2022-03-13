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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:19

В Китае выявили резкий рост числа заражений COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - За минувшую субботу в Китае выявлено более 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в острой форме и более 1,4 тысячи бессимптомных, сообщил Государственный комитет здравоохранения КНР.

Из них 1807 острых и 1315 бессимптомных внутри страны.

В пятницу внутри Китая зарегистрировали 476 новых острых случаев и 1048 бессимптомных. В городе Чанчуне с населением 9 млн человек ввели карантин в связи с распространением COVID-19.

Всего за время пандемии в Китае зафиксировано 115466 инфицированных коронавирусом и 4636 летальных исходов от связанных с COVID-19 заболеваний.

Хроника коронавируса. Март.

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Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.
Хроника 09 января 2020 года – 13 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Китай коронавирус

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