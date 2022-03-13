В Китае выявили резкий рост числа заражений COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - За минувшую субботу в Китае выявлено более 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в острой форме и более 1,4 тысячи бессимптомных, сообщил Государственный комитет здравоохранения КНР.

Из них 1807 острых и 1315 бессимптомных внутри страны.

В пятницу внутри Китая зарегистрировали 476 новых острых случаев и 1048 бессимптомных. В городе Чанчуне с населением 9 млн человек ввели карантин в связи с распространением COVID-19.

Всего за время пандемии в Китае зафиксировано 115466 инфицированных коронавирусом и 4636 летальных исходов от связанных с COVID-19 заболеваний.