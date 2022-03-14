Южная Корея в конца марта начнет прививать от COVID-19 детей 5-11 лет

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея планирует вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет в конце этого месяца, сообщает Yonhap со ссылкой на министра внутренних дел Чон Хэ Чхоля.

Он отметил, что вакцины оказались "безопасными и эффективными" в других странах, которые ввели программу вакцинации раньше Южной Кореи. При этом число заболевших COVID-19 детей в возрасте до 11 лет превысило 15% от всех случаев заболевания в стране, добавил министр.

Чон Хэ Чхоль также уточнил, что вакцинация детей обозначенного возраста начнется 31 марта в 1,2 тыс. клиниках по всей стране. Вакцинация будет производиться вакциной Pfizer Inc.

По его словам, на этой неделе также смогут получить бустерный укол подростки в возрасте 12-17 лет, получившие две дозы вакцины против COVID-19 более трех месяцев назад.

Правительство прогнозирует, что волна распространения варианта коронавируса "омикрон" вступит в свою пиковую стадию на этой неделе.

В Южной Корее несколько дней подряд зафиксирован рост числа случаев заболевания коронавирусом. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки зафиксировано 309 790 новых случаев заражения COVID-19.