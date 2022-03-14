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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:51

Южная Корея в конца марта начнет прививать от COVID-19 детей 5-11 лет

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Южная Корея планирует вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет в конце этого месяца, сообщает Yonhap со ссылкой на министра внутренних дел Чон Хэ Чхоля.

Он отметил, что вакцины оказались "безопасными и эффективными" в других странах, которые ввели программу вакцинации раньше Южной Кореи. При этом число заболевших COVID-19 детей в возрасте до 11 лет превысило 15% от всех случаев заболевания в стране, добавил министр.

Чон Хэ Чхоль также уточнил, что вакцинация детей обозначенного возраста начнется 31 марта в 1,2 тыс. клиниках по всей стране. Вакцинация будет производиться вакциной Pfizer Inc.

По его словам, на этой неделе также смогут получить бустерный укол подростки в возрасте 12-17 лет, получившие две дозы вакцины против COVID-19 более трех месяцев назад.

Правительство прогнозирует, что волна распространения варианта коронавируса "омикрон" вступит в свою пиковую стадию на этой неделе.

В Южной Корее несколько дней подряд зафиксирован рост числа случаев заболевания коронавирусом. По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за минувшие сутки зафиксировано 309 790 новых случаев заражения COVID-19.

Хроника коронавируса. Март.

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Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.9 марта. Жители Гонконга обязаны носить маски в общественных местах.5 марта. Вакцинация в индийском городе Ахмедабад.4 марта. В Германии открылись клубы и бары для вакцинированных и выздоровевших людей в рамках снятия ограничений.3 марта. Посетители в защитных костюмах перед входом на фотовыставку о пандемии в Индонезии.2 марта. Миллионы филиппинцев собрались в церквях в честь Пепельной среды после двухлетнего запрета из-за пандемии COVID-19.2 марта. Гонконг борется с ухудшением ситуации с COVID-19. На фото: пустые полки в продуктовом магазине.1 марта. Тысячи испанцев приняли участие в карнавале в Малаге после ослабления ограничений.
Два года назад, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. На фото: жительница Анкары, Турция.
Хроника 09 января 2020 года – 14 марта 2022 годаПандемия коронавируса
Южная Корея Коронавирус

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