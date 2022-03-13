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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Больница в подконтрольном ЛНР городе Ирмино попала под обстрел ВСУ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Здание городской больницы в подконтрольном Луганской народной республике городе Ирмино получило повреждения в результате артобстрела со стороны Вооружённых сил Украины в воскресенье, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате артиллерийского обстрела н.п. Ирмино получила повреждения поликлиника № 3 "Стахановская центральная городская многопрофильная больница", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля – 13 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
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