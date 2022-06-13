Американский регулятор признал COVID-вакцину Pfizer безопасной для детей до пяти лет

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что считает вакцину от коронавируса производства компании Pfizer эффективной и безопасной при использовании у детей младше пяти лет, передает Associated Press.

Агентство отмечает, что на прошлой неделе FDA опубликовало аналогичное заявление об использовании вакцины производства компании Moderna у детей младше пяти лет.

Для вакцинации детей используется уменьшенная доза вакцины.

В среду, 15 июня, пройдет заседание независимых экспертов, которые примут окончательное решение о вакцинации детей до пяти лет.

На данный момент это единственная возрастная группа в США, для которой еще не разрешена вакцинация от COVID-19.