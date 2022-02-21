Из-за обстрела остановился вентилятор в донецкой шахте с 266 горняками

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Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Из-за обстрела остановлен вентилятор шахты имени Скочинского в Донецке, под землей находились 266 человек; пострадавших нет.

"Вентилятор главного проветривания сегодня был временно остановлен на шахте шахты имени Скочинского в Кировском районе Донецка из-за обстрела со стороны ВСУ... Под землей было 266 человек, их оперативно выводят на поверхность, пострадавших нет. Работают горноспасатели", - сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на Минугля ДНР.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.