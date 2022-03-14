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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Китае связан со "стелс-омикроном"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Китае наблюдается сильнейшая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, она связана со "стелс-омикроном", который распространяется быстрее оригинального "омикрона", сообщает в понедельник агентство Associated Press.

В понедельник власти Китая сообщили о 1337 новых случаев заболевания коронавирусом в десятках городов страны. Большая часть заражений была выявлена в провинции Цзилинь, там обнаружили 895 случаев заражения. Также в городе Шэньчжэнь на юге страны, где в воскресенье ввели локдаун, обнаружили 75 новых случаев, также 41 новый случай выявили в Шанхае.

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Днем ранее в стране было выявлено около 1,9 тыс. новых случаев заражения вирусом.

Заболеваемость в Китае начала расти в начале марта. В большинстве случаев выявляется варианта штамма BA.2, известного также как "стелс-омикрон", который распространяется быстрее оригинального "омикрона".

Китай остается одной из немногих стран мира, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через строгие "локдауны" и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Политика была частью подготовки к 24-м зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее и после окончания Игр.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 117 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 4,6 тыс. смертей от последствий заболевания.

Китай коронавирус

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