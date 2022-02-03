В России разработали методику определения трех подвидов штамма "омикрон"

Фото: Александр Погожев/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал лабораторную методику для определения трех подвидов "омикрон"-штамма коронавируса, анализ проводится с помощью ПЦР-теста, результат можно получить в течение нескольких часов, сообщает Роспотребнадзор.

"В ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма "Омикрон" коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, созданных учеными центра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разработка ученых позволяет определить все известные на сегодня подлинии штамма "Омикрон" - ВА.1 ВА.2 и ВА.3. Новая методика позволяет не только определить, что человек заболел "омикрон"- штаммом, но и установить по трем мутациям (del69-70, del143-145 и ins214), относится ли полученный образец к подлинии штамма ВА.1 или ВА.2. Для того, чтобы отличать линию BA.1 от BA.3, требуется дополнительная разработка, которая сейчас ведется учеными.

В ведомстве сообщили, что в конце 2021 года в институте был разработан набор праймеров и зондов для выявления двух мутаций геновариантов "Дельта" и четырех мутаций геноварианта "Омикрон". Эта панель и стала основой для определения трех линий геноварианта "Омикрон": BA.1, BA.2 и BA.3.

"Исследования проводятся методом ПЦР в режиме реального времени. Зарекомендовавший себя как точный и высокочувствительный метод, он позволяет уже в течение нескольких часов получить достоверный результат", - добавили в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в настоящее время подвиды штамма "Омикрон" выявляются в десятках стран, в том числе и в России. Они различаются спектром мутаций в гене S-белка, а сам геновариант "Омикрон" характеризуется повышенной способностью к заражению.

"Новая лабораторная методика ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора будет активно использоваться для скрининговых исследований, что позволит оперативно проводить вирусологический мониторинг и своевременно реагировать на изменения эпидемиологической ситуации", - добавили в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ зарегистрированы случаи заболевания линией BA.2 "омикрон"-штамма коронавируса, которая считается более заразной, чем распространенный вариант. Всего выявлено 253 случая. Подвариант ВА.3 в РФ не обнаружен. В свою очередь руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил "Интерфаксу", что случаи заболевания линией ВА.2, которая является более заразным вариантом "омикрон"-штамма COVID-19, зарегистрированы в 44 регионах РФ.

ВА.2 является одним из подвидов штамма коронавируса "омикрон". По данным датского Института сывороток, подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, генетически BA.2 отличается от BA.1 сильнее, чем BA.1 от первого варианта "альфа", что не позволяет идентифицировать его как "омикрон" с помощью стандартного ПЦР-теста, и стало поводом дать BA.2 название "стелс-омикрон".

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, затем - в странах Европы, Азии и в США, где вызвал резкий подъем заболеваемости COVID-19 из-за высокой скорости распространения, большей, чем у всех предыдущих штаммов. По данным оперативного штаба, сегодня штамм "омикрон" обнаружен уже в 83 регионах РФ.