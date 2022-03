Гонконгский индекс рухнул на 5% на фоне вспышки COVID-19 в Китае

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Основными событиями, за которыми следили инвесторы, стали новая волна COVID-19 в Китае.

В стране в субботу было зарегистрировано более 1,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем за последние два года. Как следует из данных Национальной комиссии здравоохранения КНР, по сравнению с предыдущим днем количество заболевших подскочило почти в четыре раза. Власти отдельных провинций уже начали принимать меры по ограничению передвижений в населенных пунктах и введению режима самоизоляции. Так, в городе Шэньчжэнь на юго-востоке власти приняли решение ввести недельный локдаун и запретили жителям покидать и въезжать в город.

"Китай столкнулся с крупнейшей волной COVID-19 с конца национального локдауна в марте 2020 года", - отметил аналитик ANZ Research Рэймонд Юнг.

"Если локдауны продлятся, то это значительно повлияет на экономический рост Китая. Пока рано менять прогнозы роста ВВП на 2022 год (сейчас ANZ ожидает роста на 5%), но мы настороженно следим за влиянием ограничительных мер на экономически богатые провинции", - добавил аналитик.

Падение акций операторов казино и технологических компаний Китая

Гонконгский Hang Seng к закрытию торгов рухнул на 5%, шанхайский Shanghai Composite - на 2,6%.

Котировки акций операторов казино из Макао снизились больше всего на торгах на фоне введения ковидных ограничений в Китае: акции SJM Holdings Ltd. потеряли в цене 12,3%, Sands China Ltd. - 11,6%, Melco International Development Ltd. - 11,5%.

Также в лидерах снижения оказались бумаги китайских технологических компаний: акции Meituan подешевели на 16,8%, Tencent Holdings Ltd. - на 9,8%, Alibaba Group Holding Ltd. - на 11%. Индекс Hang Seng TECH, в расчет которого входят акции крупных технологических компаний, упал на 11%.

Китайская интернет-компания JD.com Inc. объявила о покупке контрольного пакета акций в логистической компании Deppon Logistics Co. за 9 млрд юаней ($1,42 млрд). Капитализация JD.com опустилась на 15%.

Японский Nikkei прибавил 0,58%.

Котировки акций японских автопроизводителей Mazda Motor Corp., Toyota Motor Corp. и Mitsubishi Motors Corp. выросли на 4,3%, 2,9% и 3% соответственно.

Тем временем бумаги энергетических компаний Osaka Gas Co. Ltd. и Tokyo Gas Co. Ltd. подешевели на 5,4% и 3,1%.

Южнокорейский Kospi опустился на 0,59%.

Капитализация производителя электроники LG Corp. снизилась на 1,6%. Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. упала на 2,7%, Kia Corp. - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,2%.

Лидерами роста на рынке в Австралии стали акции агропромышленного сырьевого трейдера Elders Ltd. (+11%), инвестиционных и финкомпаний Pendal Group Ltd. (+6,6%) и Virgin Money UK PLC (+6,2%).

Между тем котировки акций горнодобывающих Fortescue Metals Group Ltd., BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. упали на 1%, 0,7% и 0,5% соответственно