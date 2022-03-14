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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Президент Грузии попросила Зеленского вернуть украинского посла в Тбилиси

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в понедельник в парламенте с ежегодным докладом о ситуации в стране, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть в Тбилиси украинского посла.

"Во время моего ежегодного доклада в парламенте в прошлом году я обратилась к правительству Грузии вернуть нашего посла в Киев, и сегодня с этой трибуны я обращаюсь к моему коллеге и другу Владимиру Зеленскому вернуть в Тбилиси посла, чтобы в эти тяжелейшие минуты связь между нашими народами укреплялась", - заявила Зурабишвили.

Она отметила, что любое несогласие между Грузией и Украиной "выгодно только России".

"Я не буду возвращаться к теме о помиловании Саакашвили, так как ответ один раз уже мною дан. Войной на Украине оживить эту тему означает лишь углубление поляризации в нашем обществе. Любая попытка внесения хоть какого-то несогласия между нами и Украиной неприемлема, и я этого не допущу", - сказала Зурабишвили.

Она обратила внимание на позиции грузинского правительства и оппозиции в отношении Украины и оказания ей помощи.

"Правящее большинство вместо поиска согласия в обществе называет оппозицию то предателем, то партией войны. В свою очередь оппозиция вместо поиска путей к согласию любое заявление или решение властей безапелляционно объявляет пророссийским. Оба эти подхода совершенно неприемлемы, как внутри страны, так и за ее пределами, и в определенной степени несут опасность", - сказала Зурабишвили.

Она призвала правящее большинство и оппозицию к консолидации по вопросам вступления Грузии в Евросоюз и "безоговорочной" поддержке Украины.

Сразу же после событий на Украине Зеленский отозвал посла из Тбилиси для консультаций в связи с заявлениями грузинского правительства, что Тбилиси не присоединится к международным санкциям против России, а также в связи с тем, что грузинское правительство препятствует направлению на Украину грузинских добровольцев.

Весной 2020 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отозвал для консультаций посла из Киева в связи с поддержкой украинскими властями бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, разыскиваемого в Грузии за совершение преступлений.

Грузия Украина

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