Украина отзывает своих послов в Грузии и Марокко

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы об отзыве украинских послов в Грузии и Марокко в связи с тем, что "они теряют время на дипломатическом фронте" в странах своей дипмиссии.

"Подписал указ (...) об отзыве такого посла из Марокко. Также вернули посла из Грузии", - заявил Зеленский в видеообращении во среду вечером, добавив, что "они теряют время на дипломатическом фронте".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 1 марта об отзыве посла из Грузии для консультаций в связи с позицией грузинского правительства, отказавшегося присоединиться к санкциям против России и препятствующего направлению грузинских добровольцев на Украину.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 14 марта призвала Зеленского вернуть посла Украины в Тбилиси.