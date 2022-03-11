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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:44

Лидеры стран ЕС поручили ЕК дать оценку заявкам на вступление Украины, Молдавии и Грузии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран Евросоюза на саммите в Версале поручили Еврокомиссии изучить заявки на вступление Украины, Грузии и Молдавии и дать им оценку.

"Европейский совет действовал быстро и попросил Еврокомиссию предоставить оценку заявки", - говорится в посвященной Украине части заявления, принятого по итогам первого дня саммита.

Руководители стран ЕС также выражают готовность "поддерживать Украину на ее пути в Европу".

"Украина - часть европейской семьи", - подчеркивают участники встречи в верхах.

Кроме того, они отмечают, что Европейский совет "попросил Еврокомиссию передать и оценку заявок Молдавии и Грузии".

"ЕС и его государства-члены будут продолжать оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку", - также говорится в заявлении.

В документе подчеркивается "решимость оказать поддержку восстановлению демократической Украины" после того, как завершится российская операция.

Главы государств и правительств стран ЕС также заявили о своей решимости "еще больше усилить ...давление на Россию и Белоруссию".

"Мы ввели серьезные санкции и остаемся готовы быстро ввести новые санкции", - сказано в заявлении европейских лидеров.

Обычно после изучения заявок Еврокомиссией лидеры государств ЕС обсуждают ее рекомендации и принимают решение, предоставлять ли той или иной стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. Далее со страной-кандидатом начинаются переговоры, цель которых - убедиться, что она соответствует целому ряду параметров, необходимых для присоединения к ЕС. Этот процесс может длиться годами. Гарантий того, что он завершится успешно, нет. К примеру, Турция уже несколько десятилетий - кандидат на вступление в Евросоюз. Единого мнения по этой кандидатуре в Европе нет до сих пор.

Перед саммитом в Версале, как сообщалось, лидеры ряда европейских стран предупреждали, что нет механизма, который позволил бы принять ту или иную страну в ЕС по ускоренной схеме.

Евросоюз Украина Молдавия Грузия

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