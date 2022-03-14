Минск ждет голода в отдельных странах из-за санкций против белорусского калия

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью Центральному телевидению Китая заявил, что из-за санкций против белорусских калийных удобрений в отдельных странах возникла угроза голода. Его слова приводит микроблог министерства.

"Мы, конечно же, абсолютно не можем принять эти санкции. Мы видим, что уже ряд стран заявил об угрозе голода в связи с нехваткой калийных удобрений, а Беларусь поставляла практически пятую часть калийных удобрений на мировой рынок", - заявил глава МИД.

"Забыли сейчас о пандемии (коронавируса), забыли о борьбе с потеплением климата. А ведь это угроза реальная. И это вызовы масштабные, которые стоят перед всем человечеством", - добавил он.

"Вот эти поспешные меры, которые были введены западными странами, они скажутся очень сильно на всестороннем развитии нашей планеты в будущем: и экономическом, и политическом, и природоохранном, и во всех других сферах", - считает Макей.

Евросоюз летом 2021 года ввел секторальные санкции против Белоруссии после принудительной посадки в Минске в мае самолета авиакомпании Ryanair. Под запрет, в том числе, попал импорт и транзит через страны ЕС калийных удобрений. С декабря в отношении "Беларуськалия" и его трейдера "Белорусской калийной компании" действуют санкции США. Компания также попала под британские санкции.