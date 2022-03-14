Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минск ждет голода в отдельных странах из-за санкций против белорусского калия

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью Центральному телевидению Китая заявил, что из-за санкций против белорусских калийных удобрений в отдельных странах возникла угроза голода. Его слова приводит микроблог министерства.

"Мы, конечно же, абсолютно не можем принять эти санкции. Мы видим, что уже ряд стран заявил об угрозе голода в связи с нехваткой калийных удобрений, а Беларусь поставляла практически пятую часть калийных удобрений на мировой рынок", - заявил глава МИД.

"Забыли сейчас о пандемии (коронавируса), забыли о борьбе с потеплением климата. А ведь это угроза реальная. И это вызовы масштабные, которые стоят перед всем человечеством", - добавил он.

"Вот эти поспешные меры, которые были введены западными странами, они скажутся очень сильно на всестороннем развитии нашей планеты в будущем: и экономическом, и политическом, и природоохранном, и во всех других сферах", - считает Макей.

Евросоюз летом 2021 года ввел секторальные санкции против Белоруссии после принудительной посадки в Минске в мае самолета авиакомпании Ryanair. Под запрет, в том числе, попал импорт и транзит через страны ЕС калийных удобрений. С декабря в отношении "Беларуськалия" и его трейдера "Белорусской калийной компании" действуют санкции США. Компания также попала под британские санкции.

Беларуськалий Белоруссия Владимир Макей МИД Китай

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что срок окончания спецоперации на Украине "не озвучивается"

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале выросли на 37,9%

Китайскому интернет-гиганту Tencent грозит рекордный штраф

Китайскому интернет-гиганту Tencent грозит рекордный штраф

В США Uber начнет взимать с клиентов доплату из-за роста цен на бензин

Китай опроверг сообщения СМИ о якобы запрошенной Россией военной помощи

В ЕС задумались о запрете на экспорт в РФ авто стоимостью более 50 тыс. евро

В ЕС задумались о запрете на экспорт в РФ авто стоимостью более 50 тыс. евро
Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане в январских беспорядках погибли 230 человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 марта

Военная операция на Украине

Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей

Австралия ввела санкции против 33 российских бизнесменов и членов их семей
Военная операция на Украине

Замгоссекретаря США увидела признаки готовности РФ к серьезным переговорам с Украиной

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код