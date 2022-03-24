Лидеры G7 пообещали предотвратить глобальный продовольственный кризис

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 в совместном заявлении пообещали бороться против возможного кризиса с поставками продовольствия во всем мире, а также помогать продуктами уязвимым странам и Украине и бороться с перебоями в поставках.

"Мы по-прежнему полны решимости внимательно следить за ситуацией и делать все необходимое, чтобы предотвратить и среагировать на развивающийся глобальный кризис в сфере продовольственной безопасности. Мы будем последовательно использовать все инструменты и механизмы финансирования для обеспечения продовольственной безопасности", - пообещали они после саммита 24 марта.

21 марта глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан говорил об угрозе продовольственного кризиса в Европе с учетом доли украинских и российских зерновых на рынке.

17 марта главы МИД G7 заявили, что нужно наращивать гуманитарное содействие Украине, и напомнили, что от продовольственных поставок из этой страны зависит целый ряд государств.