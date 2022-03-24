Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:13

Лидеры G7 пообещали предотвратить глобальный продовольственный кризис

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 в совместном заявлении пообещали бороться против возможного кризиса с поставками продовольствия во всем мире, а также помогать продуктами уязвимым странам и Украине и бороться с перебоями в поставках.

"Мы по-прежнему полны решимости внимательно следить за ситуацией и делать все необходимое, чтобы предотвратить и среагировать на развивающийся глобальный кризис в сфере продовольственной безопасности. Мы будем последовательно использовать все инструменты и механизмы финансирования для обеспечения продовольственной безопасности", - пообещали они после саммита 24 марта.

21 марта глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан говорил об угрозе продовольственного кризиса в Европе с учетом доли украинских и российских зерновых на рынке.

17 марта главы МИД G7 заявили, что нужно наращивать гуманитарное содействие Украине, и напомнили, что от продовольственных поставок из этой страны зависит целый ряд государств.

G7 Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль сократил темпы роста к доллару и евро вечером в четверг

На одном искусственном дыхании: ЦБ уберег рынок от распродаж в первый день торгов акциями. Обобщение

На одном искусственном дыхании: ЦБ уберег рынок от распродаж в первый день торгов акциями. Обобщение

Цена Brent опустилась ниже $120 за баррель

OFAC разъяснил, что сделки с золотом из российских резервов попадут под санкции

Топ-менеджеры и члены набсовета Совкомбанка попали в SDN List

Топ-менеджеры и члены набсовета Совкомбанка попали в SDN List

Эффективная доля владения АФК "Система" в МТС опустилась ниже 50%

Торги 33 акциями на "Мосбирже" в пятницу пройдут с 9:50 до 14:00

Торги 33 акциями на "Мосбирже" в пятницу пройдут с 9:50 до 14:00

США объявили санкции против Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы

НСПК фиксирует снижение загрузок новых карт в Apple Pay

Российские работодатели предупредили о "высвобождении" 59 тыс. работников

Российские работодатели предупредили о "высвобождении" 59 тыс. работников
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });