Южная Корея, США и Япония обсудили северокорейский запуск ракеты

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель Южной Кореи по КНДР Но Гю Док провел в воскресенье телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси по поводу запуска Северной Кореей баллистической ракеты средней дальности, сообщает МИД Республики Корея.

Но Гю Док и Сон Ким осудили запуск, произведенный КНДР, как вызов усилиям международного сообщества по дипломатическому урегулированию проблемы Корейского полуострова, а также резолюциям Совета Безопасности ООН, отметили в министерстве.

"(Обе стороны - ИФ) договорились поддерживать позицию в области безопасности, основанную на прочном союзе Южной Кореи и США, и продолжать усилия по скорейшему возобновлению диалога с Северной Кореей", - говорится в сообщении МИД.

Между тем, в отдельном разговоре с Фунакоси была достигнута договоренность продолжать "тесные контакты и сотрудничество", чтобы держать ситуацию на полуострове под контролем.

Как сообщалось, в воскресенье Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По оценкам военных экспертов, снаряд являлся баллистической ракетой. По данным южнокорейских военных, ракета была выпущена из северной провинции Чаган и пролетела около 800 км на максимальной высоте 2000 км. Этот пуск стал седьмым по счету со стороны КНДР в 2022 году.

В 2018 году северокорейский лидер Ким Чен Ын на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом обязался отказаться от пусков МБР и ядерных испытаний.