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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Власти Молдавии подтвердили просрочку аудита долга "Молдовагаз" перед "Газпромом"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну подтвердил, что провести аудит долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" в оговоренные сроки не удастся.

"Представители "Газпрома" были проинформированы о том, что правительство не смогло заключить контракт с иностранной компанией на проведение аудита долга "Молдовагаз" в оговоренные сроки, до 1 мая", - сказал Спыну в телевизионном интервью.

По его словам, власти Молдавии "объявили тендер, однако международные компании не откликнулись" - из-за конфликта на Украине и "сложной ситуации в регионе".

Он признал, что формально Кишинев не выполнил положения протокола, подписанного с российской стороной. "Ситуация должна была обсуждаться на заседании молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно было состояться в марте. Согласно подписанному в октябре прошлого года протоколу с "Газпромом", на этом заседании предстояло одобрить и межправительственное соглашение о сотрудничестве в области энергетики. Но теперь заседание комиссии будет перенесено на неопределенный срок", - отметил вице-премьер.

По его словам, правительство Молдавии попросило "Газпром" продлить сроки проведения аудита долга "Молдовагаз". "Формально "Газпром" может прекратить поставки природного газа в Молдавию. Но без газа мы не останемся, будем покупать газ на рынке, как мы это делали в октябре. Плюс в том, что в мае потребление газа гораздо ниже, чем зимой, и мы выйдем с положения. Мы столкнулись с драматической ситуацией на рынке газа, когда началась война, но мы видим, что цены медленно падают", - сказал Спыну.

Он пояснил, что в середине апреля станет известно, какой будет ситуация с ценой газа в мае.

При этом Спыну подтвердил обнародованную главой "Молдовагаза" Вадимом Чебаном информацию о том, что закупочная цена газа в апреле превысит $1000 за 1 тыс. кубометров.

Андрей Спыну Молдавия Газпром Молдовагаз
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