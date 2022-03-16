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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

Власти Молдавии заявили о невозможности аудита долга перед "Газпромом" до 1 мая

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Международный аудит исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпром" не удастся провести до 1 мая, как это предусмотрено протоколом с российским концерном, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

"Тендер о найме аудитора долга "Молдовагаз" закончился безрезультатно. Сейчас мы перешли к переговорам с определенными компаниями, чтобы нанять одну из них для проведения аудита. Международные компании воздержались (от работы на фоне ситуации на Украине - ИФ)", - сказала премьер в среду журналистам.

По ее словам, правительство продолжит работу, чтобы осуществить аудит. Но для того, чтобы продлить сроки, необходимо продолжить переговоры с российской стороной, которые приостановились из-за ситуации в регионе.

Согласно протоколу, подписанному в октябре 2021 г., молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаз" (по данным российской стороны, $709 млн) до 1 мая 2022 г. "Молдовагаз" и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее ее погашение в течение пяти лет.

Молдавия Наталья Гаврилица Газпром Молдовагаз

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