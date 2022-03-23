Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Власти Японии задумались о новых санкциях против России

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в среду журналистам, что власти страны намерены изучить вариант с введением новых санкций против РФ, сообщила газета "Санкэй".

"(Премьер - ИФ) продемонстрировал намерение изучить дополнительные санкции против России и оказание гуманитарной помощи Украине", - отмечает издание.

Также премьер приветствовал состоявшееся ранее в среду выступление президента Украины Владимира Зеленского перед японским парламентом.

Ранее на фоне ситуации на Украине Япония ввела ряд санкций против РФ.

В понедельник МИД РФ выступил с заявлением об ответных мерах на решения правительства Японии в отношении санкций. В частности, на Смоленской площади сообщили, что Россия не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. В МИД РФ объяснили это невозможностью "обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны".

Эти решения РФ подверг критике премьер Кисида. "Действия России крайне неразумны и абсолютно неприемлемы. (...) Мы решительно протестуем", - цитировали местные СМИ слова премьера, сказанные на заседании верхней палаты парламента.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новым финдиректором Prada станет бывший банкир Goldman Sachs

Новым финдиректором Prada станет бывший банкир Goldman Sachs

Белоруссия вышлет часть украинских дипломатов и закроет генконсульство в Бресте

ЕС одобрил соглашение с Киевом о передаче Украине секретной информации

Власти Финляндии сочли невозможным выдать лицензию на строительство АЭС "Ханхикиви"

Власти Финляндии сочли невозможным выдать лицензию на строительство АЭС "Ханхикиви"
Пандемия коронавируса

В 10 провинций Китая направили инспекционные спецгруппы из-за ситуации с COVID

В 10 провинций Китая направили инспекционные спецгруппы из-за ситуации с COVID

Польша включила 45 дипломатов РФ в список подозреваемых в шпионаже

Дипломатическое противостояние

В Польше сообщили о планах выслать из страны около 40 дипломатов РФ

В Польше сообщили о планах выслать из страны около 40 дипломатов РФ
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 474,1 млн

Рынок акций США вырос на заявлениях представителей ФРС

Советник Байдена рассказал о планах исключить Россию из G20

Советник Байдена рассказал о планах исключить Россию из G20
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код