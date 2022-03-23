Власти Японии задумались о новых санкциях против России

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в среду журналистам, что власти страны намерены изучить вариант с введением новых санкций против РФ, сообщила газета "Санкэй".

"(Премьер - ИФ) продемонстрировал намерение изучить дополнительные санкции против России и оказание гуманитарной помощи Украине", - отмечает издание.

Также премьер приветствовал состоявшееся ранее в среду выступление президента Украины Владимира Зеленского перед японским парламентом.

Ранее на фоне ситуации на Украине Япония ввела ряд санкций против РФ.

В понедельник МИД РФ выступил с заявлением об ответных мерах на решения правительства Японии в отношении санкций. В частности, на Смоленской площади сообщили, что Россия не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. В МИД РФ объяснили это невозможностью "обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны".

Эти решения РФ подверг критике премьер Кисида. "Действия России крайне неразумны и абсолютно неприемлемы. (...) Мы решительно протестуем", - цитировали местные СМИ слова премьера, сказанные на заседании верхней палаты парламента.