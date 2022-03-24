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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Глава Евросовета объявил события на Украине центральной темой саммита ЕС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель в письме-приглашении лидерам стран ЕС на саммит Евросоюза в Брюсселе 24-25 марта сообщил, что Евросовет вместе с приглашенным на заседание президентом США Джо Байденом обсудит ситуацию на Украине.

"На нашей встрече мы обсудим, как лучше всего поддержать Украину в этих драматических обстоятельствах. Украинский народ мужественно встал на защиту своей страны. Но гуманитарные потребности внутри Украины резко растут. И миллионам пришлось покинуть свои дома и оставить своих близких. Мы должны продолжать оказывать гуманитарную, политическую, финансовую и материальную поддержку Украине", - говорится в письме Мишеля, опубликованном вечером в среду.

"Мы также рассмотрим конкретную поддержку, которую мы можем предложить украинским беженцам и принимающим их лицам", - продолжил глава Евросовета.

Мишель сообщил, что после традиционного обмена мнениями с председателем Европарламента главы государств и правительств стран ЕС продолжат обсуждение украинского вопроса с виртуальным участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Санкции - один из основных инструментов, которыми мы располагаем с целью оказать давление на Россию, чтобы она изменила курс действий. На данный момент мы приняли одни из самых жестких мер против России и Белоруссии. Вместе с нашими международными союзниками мы выступили единым фронтом. Теперь мы должны обеспечить, чтобы эти санкции не были обойдены. Мы готовы быстро перейти к дальнейшим скоординированным санкциям. На этом фоне наша встреча также станет поводом для подготовки к саммиту ЕС-Китай, который состоится 1 апреля 2022 года, где главной темой станет война на Украине", - сообщил председатель Евросовета.

По словам Мишеля, события на Украине порождают различные вызовы внутри ЕС, не в последнюю очередь с точки зрения энергетической политики.

"На нашей встрече в Версале мы договорились как можно скорее покончить с зависимостью от российских газа, нефти и угля. Теперь мы должны принять незамедлительные меры для защиты наших энергоресурсов на предстоящую зиму", - подчеркнул Мишель.

"Я также хотел бы, чтобы мы срочно решили, как в ближайшие недели и месяцы сможем ослабить давление высоких цен на энергоносители на наших граждан и предприятия. (...) Борьба с ростом цен на продовольствие и обеспечение продовольственной безопасности в рамках нашего единого рынка также является для нас важным вопросом", - указал глава Европейского совета.

Он выразил ожидание, что в ходе дискуссий лидеров ЕС по вопросам безопасности и обороны будет одобрен "Стратегический компас", в котором изложены перспективы безопасности и обороны на следующее десятилетие.

"И, наконец, что касается COVID-19, я хотел бы, чтобы мы кратко подвели итоги последних усилий по координации борьбы с пандемией", - резюмировал Мишель в своем письме европейским лидерам.

24 февраля Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Западные страны в ответ ввели масштабные санкции против России. По данным Reuters, ЕС сейчас работает над пятым пакетом санкций, в который может войти эмбарго на импорт российской нефти странами Евросоюза.

Хроника 24 февраля – 24 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ЕС Россия Украина Шарль Мишель
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