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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Украине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН не утвердил подготовленный Россией проект резолюции по ситуации на Украине.

На голосовании РФ и Китай выступили за проект, остальные 13 стран воздержались.

Для одобрения в СБ ООН проект резолюции, в котором говорилось о сложной гуманитарной ситуации на Украине, должен был получить минимум девять голосов "за", отмечает Associated Press. Если необходимое количество голосов не набирается, проект не считается одобренным, даже если ни одна из стран не применила право вето.

Россия Украина ООН
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