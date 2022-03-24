Фондовый рынок США снизился, падение Dow Jones стало максимальным за две недели

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в среду на "ястребиных" заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также возросших опасениях усиления инфляции в США из-за подъема цен на нефть.

Падение индекса Dow Jones Industrial Average по итогам торгов стало максимальным с 7 марта.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Украины. В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, итогом которой могут стать более жесткие меры в отношении России в связи с военной операцией на Украине, длящейся уже месяц. Президент США Джо Байден отправился в Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, основная цель поездки Байдена - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию на Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. "Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - добавил Салливан.

Цены на нефть в среду выросли более чем на 5%, в том числе из-за опасений введения новых санкций в отношении энергетического сектора РФ.

"Мировые рынки будут оставаться очень чувствительными к событиям, развивающимся на Украине", - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

"Давление на нефтяной рынок остается крайне высоким, и это способствует усилению инфляционных опасений", - приводит слова Стритер Dow Jones.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что Федрезерву, по ее мнению, следует повысить базовую процентную ставку до 2,5% к концу текущего года с нынешнего уровня в 0,5% и продолжить повышения в следующем году.

"По моему мнению, инфляция, достигшая 40-летнего максимума, сейчас является проблемой номер один в американской экономике", - сказала она, выступая в Университете Джона Кэрролла.

Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли тем временем заявила, что Федрезерву следует постепенно поднять ставку до нейтрального уровня и, возможно, даже чуть выше этого уровня, чтобы ограничить экономический рост и опустить инфляцию.

Статданные по экономике США, опубликованные в среду, показали неожиданное снижение продаж новостроек в стране.

Продажи новых домов в феврале упали на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 772 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 788 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 801 тыс. Аналитики в среднем ожидали роста продаж новостроек в прошлом месяце на 1,1% с объявленного ранее январского уровня - до 810 тыс., сообщает Trading Economics.

Котировки акций нефтекомпаний выросли в среду вслед за подъемом цен на нефть. Стоимость акций Chevron Corp. увеличилась на 1,1%, Exxon Mobil Corp. - на 1,6%, Chesapeake Energy Corp. - на 4,4%.

Акции Adobe Inc. потеряли в цене 9,4%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений увеличил выручку в первом финансовом квартале до рекордного уровня, однако прогноз прибыли на второй финквартал оказался хуже ожиданий рынка.

Стоимость бумаг GameStop Corp. подскочила на 14,5% на информации, что председатель совета директоров компании Райан Коэн приобрел 100 тыс. ее акций.

Цена акций Cresco Labs, производителя медицинской марихуаны, упала на 7,4% после объявления о покупке конкурирующей Columbia Care Inc. за $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 448,96 пункта (1,29%) и составил 34358,5 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 55,37 пункта (1,23%) - до 4456,24 пункта.

Nasdaq Composite упал на 186,21 пункта (1,32%) и составил 13922,6 пункта.