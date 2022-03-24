В Алма-Ате задержали подозреваемого в краже из бутика в январе посуды на 4 млн тенге

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Алма-Ате задержан подозреваемый в краже посуды на 4 млн тенге (около $7917) из бутика в дни январских беспорядков, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Кража была совершена в одном из торговых центров. Лицо подозреваемого попало на записи нескольких камер наблюдения, а также на смартфоны очевидцев.

Задержанный признался в краже, отметили в полиции.

По версии следствия, он вынес из магазина "сковородки, чайники, противни, ножи и другую кухонную утварь". Перепродать это ему не удалось. Похищенное у него изъяли после задержания.

Специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты подозреваемого арестовал.

Текущий курс тенге - 505,22/$1.