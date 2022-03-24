Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В Алма-Ате задержали подозреваемого в краже из бутика в январе посуды на 4 млн тенге

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Алма-Ате задержан подозреваемый в краже посуды на 4 млн тенге (около $7917) из бутика в дни январских беспорядков, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

Массовые протесты в Казахстане

Кража была совершена в одном из торговых центров. Лицо подозреваемого попало на записи нескольких камер наблюдения, а также на смартфоны очевидцев.

Задержанный признался в краже, отметили в полиции.

По версии следствия, он вынес из магазина "сковородки, чайники, противни, ножи и другую кухонную утварь". Перепродать это ему не удалось. Похищенное у него изъяли после задержания.

Специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты подозреваемого арестовал.

Текущий курс тенге - 505,22/$1.

Последствия беспорядков в Казахстане

12
Алма-Ата МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса

НАТО пообещало Украине оборудование для защиты от биологических и ядерных угроз

США объявили санкции против Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы

Столтенберг останется генсеком НАТО до конца сентября 2023 года

Столтенберг останется генсеком НАТО до конца сентября 2023 года

Болгария намерена отозвать посла в России для консультаций

Болгария намерена отозвать посла в России для консультаций

Лондон добавил в санкционные списки по РФ 33 человека, включая Грефа и Тинькова

Лондон добавил в санкционные списки по РФ 33 человека, включая Грефа и Тинькова

В администрации президента Турции сочли нереальной передачу Украине С-400

В администрации президента Турции сочли нереальной передачу Украине С-400

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 24 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код