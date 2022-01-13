В Алма-Ате за сутки задержаны почти 2 тыс. человек по подозрению в мародерствах

Изъято почти 40 единиц огнестрельного оружия

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Алма-Ате за минувшие сутки задержано 1 тыс. 925 человек, участвовавших в беспорядках, мародерствах и других преступлениях, сообщил в четверг информационный центр комендатуры города.

"Всего задержано 1 тысяча 925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 тысяча 486 боеприпасов", - говорится в сообщении комендатуры.

По ее информации, "зачищены" от бандитских группировок участки жилых массивов Бостандыкского и Турксибского районов.

"На пульт "102" поступило всего 961 сообщение, на колл-центр комендатуры поступило 215 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны", - указывается в информации.

Сутками ранее в Алма-Ате задержаны 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1 тысяча 476 боеприпасов.