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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В Киеве сообщили о первом полноценном обмене пленными

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Между Россией и Украиной 24 марта прошел первый полноценный обмен пленными, сообщила вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Военная операция на Украине

По ее словам, с обеих сторон были обменены по десять военнослужащих.

Кроме того, был проведен обмен 11 гражданских российских моряков, спасенных с затонувшего возле Одессы судна, на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены при попытке забрать украинских военнослужащих с острова Змеиный. Само судно также будет возвращено Украине и отправлено в порт в Турции.

21 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о состоявшемся первом обмене между Россией и Украиной - девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

23 марта официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия и Украина провели уже два обмена пленными.

Хроника 24 февраля – 24 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Ирина Верещук Украина Змеиный Одесса Сапфир Турция Иван Федоров Мелитополь
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