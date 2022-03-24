Москалькова подтвердила обмен с Украиной пленными по формуле 10 на 10

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила "Интерфаксу", что с Украиной произведен обмен пленными по формуле десять на десять военнослужащих.

Ранее в этот день об этом сообщила вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и назвала это первым полноценным обменом пленными.

Верещук также сказала, что 11 российских моряков с гражданского судна, затонувшего у Одессы, обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".

21 марта Москалькова сообщала, что девять пленных россиян поменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова. Омбудсмен назвала это первым обменом пленными.

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