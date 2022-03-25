Минобороны РФ заявило, что украинские пленные содержатся в достойных условиях

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пленные украинские военнослужащие содержатся в достойных условиях, в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, Киев в отношении захваченных российских граждан действует ровно наоборот, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Со всеми украинскими пленными в Российской Федерации, как этого требуют нормы международного гуманитарного права, обращаются в соответствии с этими требованиями. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками", - сказал Мизинцев на брифинге в пятницу.

"Взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста по данному вопросу организовано", - сказал он.

"При этом, - отметил Мизинцев, - украинские власти на общем фоне беспредела, повсеместно царящего на Украине, грубо нарушают элементарные гуманные нормы, не говоря уже о требованиях Женевских конвенций в части обращения с военнопленными".

"Несмотря на это, или скорее всего вопреки тому, что творят киевские власти, российская сторона продолжит гуманно и уважительно относиться к украинским военнопленным", - заявил Мизинцев.

Накануне, 24 марта, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила "Интерфаксу", что с Украиной произведен обмен по формуле десять на десять военнослужащих. "А также был проведен обмен гражданских российских моряков с судна Millenial Spirit на украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир"", - сказала она.