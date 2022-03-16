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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Минфин США заявил, что санкции не запрещают РФ обслуживать суверенный долларовый долг

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах - как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разъяснения представителя Минфина США.

На этой неделе Россия должна выплатить $117 млн купонного дохода по двум выпускам суверенных евробондов. Участники рынка заимствований задавались вопросом, возможно ли осуществление такого платежа с юридической точки зрения с учетом санкций, наложенных американскими властями на российские государственные институты, включая Минфин и ЦБ, отмечает агентство.

В ответ на этот вопрос представитель Минфина США процитировал генлицензию OFAC от 2 марта, которая разрешает в период до 25 мая транзакции, необходимые для получения выплат по ценным бумагам РФ. По словам представителя Минфина, данная лицензия является ответом на поставленный участниками рынка вопрос.

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Между тем, формулировка лицензии OFAC не дает прямого ответа на вопрос, который ставит российский Минфин: сможет ли платеж уйти с заблокированного санкциями счета в американском банке - платежном агенте.

Минфин еще в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купонов по суверенным евробондам. Если же этот платеж будет невозможно осуществить в валюте из-за заморозки международных резервов РФ, то выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях, предупреждал глава ведомства Антон Силуанов. В интервью RT, которое вышло в эфир в среду, министр сообщил, что пока платеж не прошел: банк запросил у российской стороны информацию о его назначении и ведет переговоры с OFAC. "Есть риски, что платеж не дойдет до конечных получателей, потому что наш долларовый счет заблокирован", - сказал Силуанов.

США Россия
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