Минфин США заявил, что санкции не запрещают РФ обслуживать суверенный долларовый долг

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах - как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разъяснения представителя Минфина США.

На этой неделе Россия должна выплатить $117 млн купонного дохода по двум выпускам суверенных евробондов. Участники рынка заимствований задавались вопросом, возможно ли осуществление такого платежа с юридической точки зрения с учетом санкций, наложенных американскими властями на российские государственные институты, включая Минфин и ЦБ, отмечает агентство.

В ответ на этот вопрос представитель Минфина США процитировал генлицензию OFAC от 2 марта, которая разрешает в период до 25 мая транзакции, необходимые для получения выплат по ценным бумагам РФ. По словам представителя Минфина, данная лицензия является ответом на поставленный участниками рынка вопрос.

Между тем, формулировка лицензии OFAC не дает прямого ответа на вопрос, который ставит российский Минфин: сможет ли платеж уйти с заблокированного санкциями счета в американском банке - платежном агенте.

Минфин еще в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купонов по суверенным евробондам. Если же этот платеж будет невозможно осуществить в валюте из-за заморозки международных резервов РФ, то выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях, предупреждал глава ведомства Антон Силуанов. В интервью RT, которое вышло в эфир в среду, министр сообщил, что пока платеж не прошел: банк запросил у российской стороны информацию о его назначении и ведет переговоры с OFAC. "Есть риски, что платеж не дойдет до конечных получателей, потому что наш долларовый счет заблокирован", - сказал Силуанов.