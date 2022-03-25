США ввели санкции против двух компаний и одного гражданина РФ за сотрудничество с КНДР

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - США объявили о санкциях против двух юридических лиц и одного гражданина России за "передачу материалов для ракетной программы Северной Кореи", сообщает госдеп.

"США сегодня объявили о санкциях в отношении пяти юридических и физических лиц, расположенных в России и КНДР, и одного юридического лица в Китайской Народной Республике (КНР) за деятельность по распространению в соответствии с Законом о нераспространении ядерного оружия в Иране, Северной Корее и Сирии", - говорится в сообщении госдепа.

Отмечается, что санкции введены в отношении российских компаний ООО "Группа компаний Ардис", ООО "ПФК Профподшипник" и россиянина Игоря Мичурина.

Санкции также коснулись Бюро иностранных дел Второй академии естественных наук КНДР и гражданина КНДР Ли Сон Чхоля. Уточняется, что ограничительные меры введены "за передачу секретных материалов для ракетной программы Северной Кореи".

"Эти меры являются частью наших постоянных усилий по воспрепятствованию способности КНДР развивать свою ракетную программу", - заявили в госдепе.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США ввело санкции против китайского предприятия Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co. Ltd за поставку Сирии оборудования.

"Объявленные сегодня санкции будут действовать в течение двух лет и будут включать ограничения на государственные закупки США, государственную помощь США и экспорт", - добавили в госдепе.