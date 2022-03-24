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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:12

Сенат США пока не пришел к компромиссу по законопроекту о новых санкциях в отношении РФ

Сенат США пока не пришел к компромиссу по законопроекту о новых санкциях в отношении РФ
Фото: Mark Wilson/Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сенаторы США пришли к компромиссу по законопроекту о запрете импорта нефти из РФ, однако пока не преодолели разногласия касательно отмены нормальных торговых отношений, сообщает в четверг Bloomberg.

Отмечается, что эти законопроекты рассматриваются в паре, и потому споры по одному из документов могут привести к задержке в процессе одобрения обоих.

Сенатор от Республиканской партии Майк Крапо сообщил, что по меньшей мере пять членов сената сейчас блокируют рассмотрение законопроекта о лишении России торгового статуса с США.

По словам сенатора, разногласия касаются формулировки положения, которое в случае утверждения расширит возможности по введению санкций против официальных лиц РФ за "нарушение прав человека".

Ранее в марте президент США Джо Байден подписал указ о запрете на импорт российской нефти. Однако если аналогичную меру утвердит конгресс, то отменить эмбарго станет сложнее: сенаторы описывают условия, при которых этот вопрос можно будет рассмотреть. По их мнению, отмена эмбарго будет возможна, только если РФ, среди прочего, прекратит специальную военную операцию на Украине и, по мнению конгрессменов, перестанет представлять опасность для НАТО. Кроме того, документ предусматривает, что решение администрации США об отмене эмбарго в обязательном порядке должно быть утверждено сенатом.

В случае одобрения сенатом законопроекта об эмбарго на российскую нефть, этот документ вернется на дополнительное согласование в палату представителей.

США Россия
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