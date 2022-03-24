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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации
Фото: Dave Chan/Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в четверг объявил о введении дополнительных мер против России в связи с ситуацией вокруг Украины - в частности, под новые санкции подпали 160 членов Совета Федерации.

В заявлении Трюдо, размещенном на сайте канадского правительства, говорится о решении "ввести новые санкции против 160 членов Совета Федерации за то, что они поспособствовали и сделали возможными нарушения суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Кроме того, в заявлении отмечается, что в ближайшие дни Оттава введет "новые запреты на экспорт определенных товаров и технологий в Россию, чтобы подорвать и ослабить возможности российских военных".

Кроме того, Канада выделит $50 млн международным организациям, в частности ВОЗ, для оказания незамедлительной помощи "там, где это больше всего необходимо". Власти Канады также отдельно направят $4,8 млн в ЮНЕСКО для "защиты объектов культурного наследия Украины".

Ранее Канада ввела санкции против пяти россиян и 32 структур, связанных, в частности, с оборонным комплексом РФ, а также против 15 официальных лиц РФ, в том числе против вице-премьера Дмитрия Григоренко, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

До этого, в начале марта, Канада ввела санкции в отношении 10 ключевых лиц из двух важных компаний энергетического сектора России - "Роснефти" и "Газпрома". Еще до этого Оттава ввела санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра финансов Антона Силуанова, министра обороны Сергея Шойгу, министра юстиции Константина Чуйченко и руководителя администрации президента Антона Вайно.

Канада Россия
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