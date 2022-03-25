Казахстан может направить по другим маршрутам более трети экспортируемой по КТК нефти

Фото: Antoine Gyori/AGP/Corbis via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Казахстан сможет перенаправить по альтернативным маршрутам чуть более 16 млн тонн из 54 млн тонн экспортируемой по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нефти, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков в пятницу.

"Чуть больше 16 млн тонн в годовом исчислении мы можем перенаправить по альтернативным маршрутам (...) Альтернативные маршруты, к сожалению, сегодня не могут перекрыть весь объем в случае полной остановки КТК. 53-54 млн тонн в год прокачивается по КТК", - сказал министр на брифинге в Нур-Султане.

По его данным, всего Казахстан экспортирует порядка 68 млн тонн нефти.

Глава Минэнерго также отметил, что развитие альтернативных маршрутов возможно, но на это потребуется много времени, будет необходимо строительство нового трубопровода.

КТК Крупный международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, созданный более 20 лет назад для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему поступает сырье в основном с крупных месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей, затем оно переваливается в порту близ Новороссийска. На долю казахстанских грузоотправителей приходится около 80% объема транспортировки. Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год, а после реализации программы устранения "узких мест", рассчитанной до конца 2023 года, трубопровод сможет ежегодно принимать до 83 млн тонн.

Как сообщалось, консорциум приостановил погрузку нефти на терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств (ВПУ) из-за неблагоприятных погодных условий. В пятницу стало известно, что КТК может возобновить отгрузку нефти на одном из причалов.

Вариант диверсии на КТК не рассматривается, отметил Акчулаков. "Никакой другой подоплеки, кроме технической, мы не видим", - добавил он. Чиновник отметил, что море всегда неспокойное и необходимо учитывать фактор износа.