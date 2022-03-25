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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

КТК может возобновить отгрузку нефти на одном из причалов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Выносное причальное устройство (ВПУ) 1 в системе нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) сегодня включится в работу, сообщил в пятницу министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"На сегодняшнее утро есть информация о том, что ВПУ 1 сегодня заработает, подадут танкер. Это нас спасает от значительных потерь в добыче. По ВПУ 2 и 3 в течение трех недель надеемся, что наши коллеги завершат ремонт", - сказал министр на брифинге в Нур-Султане.

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Как сообщалось, консорциум приостановил погрузку нефти на терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств (ВПУ) из-за неблагоприятных погодных условий.

КТК - крупный международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, созданный более 20 лет назад для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км. В систему поступает сырье в основном с крупных месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей, затем оно переваливается в порту близ Новороссийска. На долю казахстанских грузоотправителей приходится около 80% объема транспортировки.

Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год, а после реализации программы устранения "узких мест", рассчитанной до конца 2023 года, трубопровод сможет ежегодно принимать до 83 млн тонн.

КТК Казахстан
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