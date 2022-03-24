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YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда

YouTube разблокировал каналы Гостелерадиофонда
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Видеохостинг YouTube после требования Роскомнадзора разблокировал два канала Гостелерадиофонда с записями архивных программ, заблокированные платформой десять дней назад.

YouTube-каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд" вновь доступны для пользователей в России.

"Рассчитываем на восстановление доступа к каналам российских СМИ и дальнейший возврат к нейтральной позиции", - написал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

В пресс-службе Google, которой принадлежит YouTube, ранее не пояснили, в связи с чем эти каналы были заблокированы.

14 марта Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к этим каналам под угрозой блокировки.

Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм (Гостелерадиофонд) - это филиал телерадиокомпании ВГТРК, предоставляет доступ к крупнейшему мировому архиву видео- и аудиоматериалов российского и советского производства ХХ-XXI веков.
Ранее YouTube сообщил, что заблокирует по всему миру все YouTube-каналы, связанные с российскими медиа, финансируемыми государством.

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